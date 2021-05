Иван Велков: Sporthub е платформа, посветена на активния начин на живот

Всяко време е различно, но светът продължава напред, благодарение на тези, които строят вятърни мелници, а не стени, щом задухат ветровете, казва един от основателите и изпълнителен директор на компанията "Digitex"

- Преди малко повече от година, сякаш на шега, с колегите Пламен Сакалийски и Ален Попович решихме да основем "Digitex" в една сложна за бизнеса обстановка с оглед на пандемията от Ковид-19. Първоначално идеята ни беше компанията да бъде изцяло ориентирана към Централна и Западна Европа, затова и започнахме от Виена. Впоследствие решихме, че е нужно да стъпим и в България, защото все пак сме българи, а и динамиката на българския пазар предоставяше интересни възможности.Трябваше ни време да осъзнаем какво всъщност е "Digitex". Защото не искахме това да е просто поредната компания на пазара на IT услуги или пък само дигитална агенция. И така стигнахме до ключовата фраза "цялостна дигитална трансформация". "Digitex" предлага на бизнеса цялостни IT решения, дигитален маркетинг, ПР, BTL, развитие на бизнес стратегии и тяхното осъществяване, като оптимизира разходите на своите клиенти с от 10 до 30%. Ние сме в началото, по време и в края на процеса по пускането на нов продукт на пазара. Надграждаме вече съществуващата инфраструктура на компаниите и се превръщаме в доверен и дълготраен партньор. Година след създаването на "Digitex", смея да твърдя, че компаниите на българския пазар, които предлагат този диапазон от услуги, се броят на пръстите на едната ми ръка. Всичко това ни даде основание да мечтаем. Да се опитаме да създадем собствен продукт. Така се роди Sporthub. Проучихме внимателно, не само българския, но и европейския пазар и запретнахме ръкави.- Ще си позволя да цитирам една от любимите ми мъдрости: "Когато идва буря, някои строят стени, други вятърни мелници".Времената не са благосклонни към нас и така е почти винаги, просто се изкушаваме да гледаме на миналото с едно умиление, казвайки си, че на тези преди нас им е било по-лесно. Изпитанията битуват, откакто свят светува. Всяко време е различно, но светът продължава напред, благодарение на тези, които строят вятърните мелници. Всяко едно бизнес начинание крие определени рискове. Но именно рискът изкарва у човек най-ценните му качества. Едва ли някой от нас си е представял, че може да прекараме една година отделени от близките ни хора. Едва ли някой си е представял, че сериозни отрасли на икономиката може да бъдат поставени на апаратно дишане и хиляди хора да останат без работа и прехрана. В този смисъл предизвикателството пред "Digitex" беше да се противопостави на всички негативни тенденции, предизвикани от пандемията. Впрегнахме целия си ресурс като технологична компания и помогнахме на много други компании. Мисля, че тази ангажираност на целия технологичен сектор се усети много силно, когато икономиката буквално се тресеше. Мнозина се обърнаха към дигиталната трансформация като начин за оцеляване. Ние просто бяхме насреща с нашия широк диапазон от услуги, със съвети, с експертиза, с каквото можем, без изкуствено да се възползваме от нуждата на другите.И нито за миг не спряхме да развиваме Sporthub, напротив бяхме още по-амбицирани.- Sporthub е платформа, посветена на активния начин на живот, на развитието на спорта, на каузи, свързани с българските атлети и спортни клубове. Sporthub обхваща любителите на всички видове спорт, треньори, спортни бази - частни и държавни, приобщава професионалистите. В различните етапи на развитие нашите потребители, ще могат да се предизвикват помежду си, да се запознаят с уникално дигитално съдържание, да си намерят треньори и удобно място за спорт, да участват в различни спортни събития и състезания, да имат достъп до професионални спортни мероприятия. Sporthub развива и търговска мрежа от партньори в различни браншове като по този начин искаме да насърчим потреблението на определени стоки и услуги.- Не само. Първоначално започваме с популярни ракетни спортове, но реално на определени етапи ще включим всички спортове, към които има широк обществен интерес. Мога смело да заявя, че работим с едни от най-добрите спортни анализатори и професионалисти, така че максимално да предадем емоцията, към която спортът предразполага. В допълнение на това сме предвидили развитието на иновативен модел на e-commerce, както за потребителите, така и за нашите партньори. Съдържанието ще бъде генерирано, както от самите потребители, така и от нас - новини, видео материали. Предвидили сме и система за запазване на часове, много BTL активности, защото спортът е навън, не вкъщи. Просто всяко нещо изисква време, затова бих искал да помоля всички потребители да имат търпение.- Нашата цел не е да принуждаваме хората да прекарват все повече време пред екрана на мобилното устройство или на лаптопа. В това отношение ние сме различни от останалите социални платформи. Напротив, искаме да ги предизвикаме да излязат навън, да спортуват, да се състезават. Искаме да ги улесним да запишат децата си на спорт - една опция, която онлайн спестява много време и енергия. Реално, ние ще дадем възможност на родителите да избират за децата си правилния спорт, удобното място, както и да добият представа за клубовете, треньорите и т.н. Спортът и здравето вървят ръка за ръка. Освен всичко друго това е и една развлекателна индустрия, която ни дава предпоставки непрестанно да надграждаме. Нашият модел включва съчетанието на gamification и wellness през спорта. Sporthub свързва любителите с професионалистите. Всички ние сме имали кумири, на които сме искали да подражаваме, но някак те винаги са били далече от нас и сме ги гледали само по телевизията. Ние искаме сега да улесним и тази комуникация, да дадем възможност на професионалистите да вдъхновят следващите поколения и заедно да развиваме спорта.- Ние много ясно сме задали посоката - цялостна дигитална трансформация. Нашите клиенти очакват от нас именно това - да продължим да им предоставяме пълния спектър от дигитални услуги. От цялостни IT решения, през дигитален маркетинг, ПР, реклама BTL, развитие на бизнес стратегии и тяхното прилагане.Това е, което предлагаме и на европейския пазар. Но за нас е важно, че сме българската технологична компания, която пуска българска стартъп платформа първо на българския пазар. Разбира се, целта пред Sporthub е да излезе извън границите на страната. Продукти като Sporthub са рядкост, но за наша радост доказваме, че сме напълно конкурентноспособни на най-високо ниво.- Един от начините е. За съжаление, стартъп екосистемата в България все още е много крехка, въпреки че напоследък се полагат все повече усилия за нейното укрепване. Това е важна и положителна тенденция. Реално малцина си дават сметка, че пред страната ни предстои естествена смяна на поколенията, което неизменно ще доведе до сериозна модернизация. България има нужда от дигитална администрация, електронно правителство и нови лица, които чисто експертно да направят този преход възможно най-плавно. Надявам се обаче този път, за разлика от 90-те, да не тръгнем от нулата, заради тази наша особена черта, която ни кара първо да разрушим всичко старо и да градим отново на голо поле. Имаме нужда от приемственост там, където има сериозен обществен консенсус и сериозна промяна там, където тлеят конфликти и са нужни реформи, за да отприщят икономическия потенциал на страната и да насърчават инвестициите. А потенциал безспорно има. Просто утвърждаването на върховенството на закона, изкореняването на корупцията, реформи в държавната администрация - това са все важни предпоставки за истински икономически напредък, който да е отвъд картелните зависимости. Човешкият капитал винаги е най-ценен. Затова нека заедно да създадем условия за това да живеем и да се трудим достойно в родината.