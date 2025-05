Кобрата прибира огромна сума за боя с Хънтър, близък до Тайсън спечели търга за мача

Най-добрият български боксьор в тежката категория Кубрат Пулев ще прибере огромна сума от предстоящия мач срещу Майкъл Хънтър. Както е известно, двамата ще се изправят един срещу друг на професионалния ринг в битка за регулярната световна титла на организацията WBA. В момента коланът принадлежи на Кобрата, който го спечели, след като победи Махмуд Чар на галавечер в София през декември 2024 година.

Защитата на титлата е задължителна за Кубрат Пулев като първоначално той трябваше да се боксира срещу англичанина Фабио Уордли. Впоследствие от WBA промениха решението си и за съперник на българина бе избран Майкъл Хънтър. Щабовете на Кобрата и американеца обаче така и не стигнаха до консенсус за организацията на двубоя. Поради тази причина от WBA решиха да проведат търг. Той се състоя в Хюстън, Тексас като бе спечелен от легендарния промоутър Дон Кинг, който преди години бе много близък с друго величие в бокса – Майк Тайсън.

🚨 DON KING WINS PULEV-HUNTER BID



Don King, with a bid of $1.1 million, has won the purse bids to promote the WBA regular heavyweight title fight between Kubrat Pulev and Michael Hunter. The fight will take place on Aug. 23 at a site to be determined in the United States.



