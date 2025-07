Олимпийски медалист си отиде от този свят след удар от мълния!

Бившият състезател по ски-алпийски дисциплини и ски-свободен стил Аудун Грьонволд почина на 49-годишна възраст, след като беше ударен от светкавица на 12 юли. Норвежецът прекара последните четири дни в болница, но усилията на лекарите да спасят живота му не са дали резултат, съобщава Ройтерс. Грьонволд спечели бронзов олимпийски медал в ски кроса на Игрите във Ванкувър 2010, а през 2005 година се окичва с бронз в същата дисциплина и на Световното първенство по ски-свободен стил в Руука (Финландия).

Той стартира спортната си кариера в алпийските ски през 1993 година, като най-доброто му класиране в Световната купа е трето място в спускането в Сиера Невада (САЩ) през март 1999 година. През 2004-та скиорът се пробва и в свободния стил, в който постига най-големите си успехи, като през 2007 година печели и Световната купа в ски кроса.

