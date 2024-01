Късни драми в Балтимор и Сан Франциско определиха финалистите в Супербоул (ВИДЕО)

Късни драми в Балтимор и Сан Франциско определиха финалистите в тазгодишното издание на Супербоул – най-ценното отличие в американския футбол. Тимовете, които ще спорят за трофея „Винс Ломбарди“ са Канзас Сити Чийфс и Сан Франциско 49-ърс. Двубоят, който всички фенове на НФЛ чакат с нетърпение е в неделя, 11 февруари и ще се състои на струващия 1,9 милиарда долара стадион „Алиджънт Стейдиъм“ в Лас Вегас.

SUPER BOWL, HERE WE COME‼️ pic.twitter.com/8dEVXIRCVl

Канзас Сити Чийфс стигнаха до Супербоул, след като във финала на своята дивизия – AFC, победиха Балтимор Рейвънс като гост със 17:10. Сблъсъкът бе изключително драматичен и „гарваните“ има защо да съжаляват, тъй като през второто полувреме имаха всички шансове да стигнат поне до продължения.

Канзас Сити поведе с много бърз тъчдаун още в началото на първата четвърт. Балтимор бе окрилен от подкрепата на своите фенове, които бяха изпълнили до краен предел „M&T Стъйдиъм“ въпреки лошото време и проливния дъжд. Рейвънс успяха бързо да изравнят и частта завърши при резултат 7:7. Във втората четвърт Канзас бяха много по-добрия отбор и след страхотна игра на двете си големи звезди Патрик Махоумс и Травис Келси отбелязаха 10 безответни точки.

LADIES AND GENTLEMEN, L'JARIUS SNEED!!! pic.twitter.com/rHw8hcuUgG

След почивката Рейвънс заиграха много по-добре, особено в защита и не позволяваха на Чийфс да стигат толкова лесно до ендзоната. Частта завърши без отбелязани точки и така резултатът остана 17:7 за Канзас. Последната четвърт бе белязана от изключително драматични събития, след като Балтимор бе на сантиметри от тъчдаун, който щеше да направи разликата едва три точки. Ламар Джаксън намери страхотно Зей Флауърс, който тръгна да бележи тъчдаун. В последния момент топката му бе чукната от съперников играч и той я изпусна на сантиметри от ендзоната като съдията даде фъмбъл и притежание за Канзас Сити.

До края на частта Рейвънс продължиха да играят много здраво в защита и да опитват да отбележат тъчдаун, но Ламар Джаксън нямаше ден и не успя да поведе тима към знаменит обрат. В крайна сметка домакините от Балтимор стигнаха до един фийлд гол, с който оформиха крайното 17:10 за Канзас Сити.

So we meet again. pic.twitter.com/y0nHJyIe7i