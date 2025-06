Не на войната: Протести срещу Тръмп в САЩ след ударите по Иран (ВИДЕО)

Доналд Тръмп вече се сблъсква с протести след военната намеса на САЩ в Иран. В неделя, 22 юни, американски бомбардировачи B-2 пуснаха противобункерни бомби по ядрения обект във Фордо, а ракети "Томахоук" полетяха към други две съоръжения на иранците, свързани с ядрената им програма - в Исфахан и Фордо. Още същия ден избухнаха демонстрации в Ню Йорк, пред Белия дом във Вашингтон, в Бостън, Чикаго, Сан Франциско и на други места. Очаква се те да продължат през цялата седмица в различни части на Съединените щати.

Още: Какво са изнесли иранците от Фордо и къде е? Разкрития "от кухнята" на САЩ и Израел

"Народът на Съединените щати не иска още една вечна война. Народът на Съединените щати иска пари за нуждите на хората!" - такъв призив публикуваха част от организаторите.

❗️Anti-war protests have in the United States



In New York, Washington, Chicago, San Francisco, and other cities, people took to the streets with signs reading “Stop the war in Iran” and “Trump is a war criminal.” pic.twitter.com/HfFv16K6K9