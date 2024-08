Любовта и спорта се събраха на стадиона в Париж: Лекотлетка изненада с рекорд и предложение за брак (ВИДЕО)

Френската атлетка Алис Фино си тръгва от Олимпийски игри в Париж с рекорд и годеник! Във вторник френската бегачка подобри европейския рекорд на 3000 м стипълчейз за жени, а веднага след това направи това събитие още по-специално, като предложи брак на дългогодишния си приятел, испанския триатлонист Бруно Мартинес Баргиела.

По време на финала на 3000 м стипълчейз четири жени са преодолели девет минути за първи път в историята. С време 8:58.67 ч. Фино се класира на четвърто място след медалистите Уинфред Яви от Бахрейн, Перут Чемутай от Уганда и Фейт Черотич от Кения. След като счупи рекорда, Фино едва се спря, за да отпразнува важния момент, преди да се втурне към трибуните, за да сподели момента с Баргиела - и да шокира тълпата, като падне на едно коляно.

French athlete Alice Finot, who broke the European record in women's 3,000-meter walking, proposed to her boyfriend after the race. 💍💕 pic.twitter.com/aGhtUqc469