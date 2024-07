Малшанс: Олимпийски шампион загуби брачната си халка на откриването на Игрите в Париж 2024

Олимпийският шампион от Токио 2020 Джанмарко Тамбери загуби сватбената си халка в река Сена по време на церемонията по откриването на Игрите в Париж 2024. Състезателят в скока на височина, който бе знаменосец на италианската делегация, е имал малшанса пръстенът да се изплъзне от пръста му и да потъне в реката.

Поради тази причина Тамбери поднесе извинения на съпругата си: "Твърде много вода, твърде много загубени килограми през последните няколко месеца на подготовката или може би неудържимият ентусиазъм от това, което правехме. Вероятно съвкупност от трите неща, но пръстенът се изплъзна, видях го да лети...

Проследих го с поглед, докато не го видях да подскача в лодката и да пада във водите на Сена. Няколко мига, които продължиха вечно", написа в Инстаграм Тамбери в публикация, насочена към съпругата му Киара Бонтемпи Тамбери.

Но ако наистина трябваше да се случи, ако наистина трябваше да го загубя, не бих могъл да си представя по-добро място. Ще остане завинаги в коритото на Града на любовта. Дано е добра поличба и да се върна у дома с ново злато“, пише още италианецът.

Gianmarco Tamberi 🇮🇹 lost his wedding ring yesterday, while on flagbearer duties for Italy.



His apology to his wife is everything. Poetic!😅 pic.twitter.com/mKehbua9eQ