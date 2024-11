Майк Тайсън и Джейк Пол наказани с временно отстраняване от ринга след спорния им двубой

Както е известно, през изминалия уикенд боксовата легенда Майк Тайсън и интернет сензацията Джейк Пол "премериха сили" на ринга, като ютубърът спечели мача с единодушно съдийско решение. Няколко дни по-късно Тексаският департамент за лицензиране и регулиране (TDLR) наложи на двамата временна забрана от бокса.

TDLR има разпоредба, според която всеки боец е длъжен да почива поне три дни за всеки изигран рунд, и тъй като превърналият се в боксьор Джейк Пол и бившият неоспорим шампион в тежка категория Тайсън се биха осем рунда, те ще бъдат отстранени за задължителния минимум от дни - 24.

