След победата над Тайсън: Джейк Пол прие предизвикателството на действащ световен шампион

Джейк Пол прие предизвикателството на действащ световен шампион по бокс в тежка категория да се изправи срещу него на ринга. Става въпрос за носителя на титлата на IBF Даниел Дюбоа. Както е известно, преди дни британецът използва социалните мрежи, за да предложи на ютубъра да премерят сили.

Предизвикателството на Дюбоа към Пол дойде само няколко дни след победата на интернет знаменитостта над бившия световен шампион в свръхтежка категория – Майк Тайсън. 27-годишният ютубър обаче не се притесни от Дюбоа и сподели, че ще направи всичко по силите си да има мач между двамата.

