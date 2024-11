Разликата в годините си каза думата: Джейк Пол победи Тайсън, ютубърът се смили над Железния (ВИДЕО)

Джейк Пол победи Майк Тайсън в боксовата среща между двамата. Разликата в годините между двамата си каза думата и Железния нямаше шанс срещу доста по-младия си съперник. Ютубърът дори се смили над бившия световен шампион в свръхтежка категория, след като на няколко пъти не пожела да го нокаутира.

Двубоят между Пол и Тайсън бе със статут на официален и бе първият за Железния Майк от 2005-та насам, когато сложи край на кариерата си. В тази графа не влиза демонстративният мач, който Динозавъра и Рой Джоунс-Джуниър изиграха преди 4 години. Битката между Пол и Тайсън се проведе пред близо 70 хиляди души в „AT&T Stadium“ в Арлингтън, Тексас като бе във формат 8 рунда по 2 минути.

This is painful to see, Mike is just too old #PaulTyson pic.twitter.com/GziTzM2nXe