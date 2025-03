Мондо продължава да мачка конкуренцията, спечели третата си световна титла в зала

Суперзвездата в овчарския скок при мъжете Арманд Дуплантис продължава да мачка конкуренцията. Шведският лекоатлет спечели златния медал в дисциплината на Световното първенство в зала, което се провежда в китайския град Нандзин. Мондо, както всички наричат скачача, не остави никакви шансове на съперниците си, след като още при първия си опит постигна резултат от 6,15 метра, който бе достатъчен за титлата.

По този начин Арманд Дуплантис спечели третата си титла от Световно първенство в зала. Успехът пък изравни Мондо с бившия световен рекордьор Рено Лавийени по триумфи в надпреварата – по три. Номер едно по спечелени световни титли в зала е легендата в овчарския скок Сергей Бубка. Украинският лекоатлет е триумфирал общо четири пъти на световни първенства в зала.

At 25 years old, 🇸🇪Mondo Duplantis goes over 6m+ for the 100th TIME IN HIS CAREER!! 🐐 #WorldIndoorChamps pic.twitter.com/K4fLBBXuYO