"Унищожение": Тръмп за щетите, нанесени над иранските ядрени обекти

Ударът над Иран е нанесъл "огромни щети" на ядрените обекти. Това заяви американският президент Доналд Тръмп в негово изявление в социалната му мрежа "Трут соушъл". "Най-големите щети са нанесени на голяма дълбочина под земята", подчерта той. "Огромни щети са нанесени на всички ядрени обекти в Иран, като се вижда от сателитните снимки. Унищожение – това е точният термин! Най-големите разрушения са нанесени дълбоко под повърхността на земята", написа Тръмп.

First satellite images of Fordow after US bunker buster bomb strike show extensive damage | Anthony Blair, New York Post



The first public satellite images of Iran’s Fordow nuclear site offer a glimpse of the damage that US bunker buster bombs did to the facility following… pic.twitter.com/iPnz067FkR