Нокаутът на Кличко срещу Кубрат Пулев - изневиделица след свален гард (ВИДЕО)

Тази година се навършиха 10 години от един от най-големите боксови мачове за България: битката на Кубрат Пулев срещу легендарния Владимир Кличко за световната титла в тежка категория. Кобрата загуби битката в петия рунд след нокаут от украинеца, който дойде изневиделица след свален гард от българския боксьор.

Кубрат, който след броени дни ще се качи на ринга срещу Махмуд Чар за регулярната световна титла на WBA, се е боксирал два пъти за световната титла - срещу Кличко през 2014-а и срещу Антъни Джошуа през 2020-а. Българинът загуби и двете битки след нокаут, но тази срещу украинеца доведе до първата му загуба на професионалния ринг.

Кличко изтощи Кобрата в първите четири рунда, в които тотално доминираше. Българинът пък се опитваше да го провокира, за да стигне до психологически превес, който да доведе до грешка от украинеца. Владимир Кличко обаче запази самообладание и дочака своя момент в последната минута от петия рунд, когато видя сваления гард на Кубрат и го атакува.

Ударът на Кличко бе чист и попадна с голяма сила в главата на Пулев, който не успя да се изправи. Българинът е известен с това, че е много издръжлив боксьор и е способен да поема тежки удари, но този път нямаше какво да стори. Припомнете си нокаута на Владимир Кличко срещу Пулев във видеото:

ОЩЕ: Кубрат Пулев коментира възможността да се изправи на ринга срещу Усик или Фюри

10 years ago today Wladimir Klitschko brutally knocked out Kubrat Pulev to defend his WBA, WBO, IBF, and Ring Magazine Heavyweight Titles



Klitschko's 17th defence pic.twitter.com/tgEFC5WYZi