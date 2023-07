Отстраниха от световното по фехтовка украинка, отказала да поздрави победена рускиня (ВИДЕО)

Олимпийската шампионка от Пекин 2008 спечели мача в Милано на 27 юли срещу руската фехтовачка Анна Смирнова, която се състезаваше под неутрален флаг.

Когато мачът приключи, двете състезателки свалиха шлемовете си и Смирнова протегна ръка. В отговор Харлан протегна само сабята си пред нея. Двете размениха думи, които не бяха уловени от микрофоните. След това Смирнова отказа да напусне пистата в продължение на 10 минути.

#Ukrainian fencer Olga Kharlan refused to shake hands with her rival from #Russia Anna Smirnova.



The Ukrainian defeated the Russian woman at the World Championships with a score of 15:7. pic.twitter.com/XHTPb1kyDy