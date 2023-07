Трета серия на руското отмъщение за Кримския мост: Ранени деца в Николаев (ВИДЕО)

Този път повечето ранени са в Николаев - най-малко 9 души, като 5 от тях са деца, като едното е на 1 годинка, има 1 и на 3 годинки, третото е на 16 години. Вече има информация и за загинали, но се уточнява колко. "Руснаците удариха центъра на града (Николаев). Горят гараж и триетажна жилищна сграда. На място пристигнаха пожарникари", заяви в "Телеграм" Виталий Ким, областен управител на Николаевска област, който даде подробностите и за броя на ранените и загиналите, пише БТА.

Според кмета на Николаев Олександър Сенкевич "има огромна дупка в земята, близо до триетажна жилищна сграда. Пожарът е много сериозен". "Има много повредени сгради наоколо (...), на друго място пък горят няколко гаража", каза още Сенкевич, като уточни, че протича спасителна операция. Пострадали са 5 сгради, изключен е токът за тях. Има и второ ударено място, с поразени 15 гаража.

В Одеса има разрушения в центъра на града, като е избухнал пожар. Двама души са хоспитализирани, каза в Телеграм ръководителят на Одеската военновременна администрация Олег Кипер.

Говорителят на оперативното командване "Юг" Наталия Хуменюк съобщи, че е ударена административна сграда в Одеса и че има поне четирима ранени при този удар.

Съгласно предварителни данни, има обстрел с ракети Х-22, ракети "Оникс", както и с ирански дронове-камикадзе клас "Шахед". Малко преди 3:00 часа българско време украинските ВВС съобщиха за изстрелване на свръхзвукови "Оникс" към Одеска област. 15-тина минути преди това са засечени 8 руски самолета Ту-22М3, летящи в посока Черно море - именно те са изстреляли ракетите Х-22, които в момента са най-трудно уловими за украинската ПВО отбрана.

Междувременно, в Мариупол избухна огромен пожар - в местния дворец на културата. Пожарът е на площ 300 кв. метра. Според руските окупационни власти, няма пострадали, а огънят е пламнал "по битови причини", предаде контролираната от Кремъл руска държавна информационна агенция ТАСС.

