Падна един от рекордите на Ваня Стамболова

Една от най-успешните ни лекоатлетки през новия век - Ваня Стамболова, остана с един рекорд по-малко. Отне ѝ го световната звезда на бягането на една обиколка - Фемке Бол. Тя спечели дисциплината 400 метра с препятствия на Диамантената лига в Рабат с време 52.46 секунди, сваляйки над секунда от стария рекорд на турнира на Ваня Стамболова, който бе 53.68 секунди.

Femke Bol 🇳🇱 wins the women's 400mH at the Rabat Diamond League in a time of 52.46s! Her fastest season opener ever. pic.twitter.com/Pp1q64kyN1

Резултатът на Стамболова бе постигнат през 2011 година и се задържа цели 14 години. Единствено Бол успя да слезе под времето на Стамболова, докато втора и трета се наредиха Андренете Найт от Ямайка с 53.90 секунди и Айомиде Фолорунсо от Италия с 54.74 секунди. Иначе Фемке Бол държи световния рекорд на 400 м в зала, както и европейския рекорд на 400 м гладко бягане, като е втората най-бърза жена в света.

Всъщност времето на Стамболова от 53.68 сек. от Рабат е и нейният личен резултат в дисциплината. Тя има и 49.53 сек. на 400 м гладко от 2006-та, както и 22.81 сек. на 200 метра от същата година. През 2006 г. Стамболова става европейска шампионка на 400 м в Гьотеборг, както и световна шампионка в зала в Москва.

През 2007-ма Ваня Стамболова е уличена с допинг и е наказана за 2 години, а през 2010-а печели сребърни медали от Европейското в Барселона и Световното в зала в Доха.

FANTASTIC FEMKE! 🔥



52.46 is the fastest time that Femke Bol🇳🇱 has ever started an outdoor season in the 400m hurdles.



She is comfortably clear in a meeting record in Rabat, with Andrenette Knight🇯🇲 chasing behind in 53.90#DiamondLeague #RabatDL🇲🇦

📸@matthewquine pic.twitter.com/8nFu3KUcMc