Падна велик рекорд на Михаел Шумахер, устоял 20 години

Макс Верстапен продължава да записва името си под рекордите във Формула 1 Този път нидерландският пилот в редиците на Ред Бул подобри удивително постижение на великия Михаел Шумахер. Към днешна дата Верстапен е лидер в генералното класиране на Формула 1 в продължение на 897 последователни дни, като по този начин изпревари резултатът на Шумахер от успешните му дни във Ферари.

Макс Верстапен води в Световния шампионат от 22 май 2022 г. насам, след Гран при на Испания. А по всичко изглежда, че той ще удължи тази серия поне до 5 март 2025 година, тъй като вече докосва титлата след невероятната си победа в Бразилия, където спечели от 17-ата позиция. Очаква се серията на нидерландеца да надхвърли 1000 дни.

max verstappen has broken michael schumacher’s record of consecutive days leading the championship 🏆 pic.twitter.com/OkBo5jmVe2