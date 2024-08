Пече се скандал в Париж: Олимпиец е арестуван по обвинение в купуване на кокаин

Заформя се изключително любопитен скандал на Олимпийските игри 2024. Австралийски хокеист е арестуван в Париж по обвинение в купуване на кокаин, съобщиха от прокуратурата, цитирана от БТА. Самоличността на олимпиеца не бе разкрита.

Заподозреният дилър също е задържан, допълват от телеграфната агенция. Все още не е ясно дали е австралиецът е член на мъжкия или женския отбор по хокей. До момента няма повдигнати обвинения. Според прокуратурата полицаи са изненадали двама души във вторник вечерта, докато се предполага, че са извършвали сделка с наркотици, включваща кокаин.

Случката се е разиграла в девети район на френската столица. Иначе австралийските мъжки и женски отбори по хокей на трева бяха елиминирани от Олимпийските игри по-рано тази седмица.

