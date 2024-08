Рами Киуан отстъпи пред американец и се прости с мечтата си за медал от Игрите в Париж

Рами Киуан се прости с мечтата си да спечели медал от Олимпийските игри в Париж, след като отстъпи пред американеца Омари Джоунс на 1/4-финалите в категория до 71 килограма. Българският боксьор даде всичко от себе си, но съперникът му бе доста по-добър и заслужено се поздрави с успеха с единодушно съдийско решение.

Двамата боксьори започнаха предпазливо срещата, за да разузнаят съперника. Омари Джоунс все пак бе по-агресивен и вкара няколко добри удар в тялото и лицето на Рами Киуан. Българинът отговори с добри крошета в главата на американеца. В края на първия рунд Омари Джоунс тръгна на близка размяна на удари, но Киуан се защитаваше добре. В крайна сметка частта завърши при резултат 5:0 за американеца.

Вторият рунд започна с атаки на Омари Джоунс, който искаше бързо да реши крайния изход на срещата. Рами Киуан обаче вкара няколко отлични удар в главата на съперника. Това не притесни американеца, който продължи да атакува. В средата на рунда българският боксьор вдигна оборотите и потърси обрат в срещата. Киуан обаче не успя да затрудни съперника си и частта приключи при резултат 5:0 в полза на Омари Джоунс.

Big win for USA's Omari Jones who defeats Bulgaria's Rami Kiwan by unanimous decision to move into the semi-finals of the men's welterweight competition.



Jones now guaranteed a medal and is just two wins away from USA's first male gold since Andre Ward in 2004.#Paris2024