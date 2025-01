Сензацията на сезона във Формула 1 остана без място на стартовата решетка за 2025 година

Сензацията от миналогодишния сезон във Формула 1 - Франко Колапинто, ще продължи кариерта си като резервен пилот в отбора на Алпин. Аржентинецът дебютира в елита 9 състезания преди края на кампанията, когато замени слабопредставящия се Логан Сарджънт в Уилямс. Той успя да спечели 5 точки за този период и да привлече вниманието на всеки един от отборите.

VAMOS FRANCO 🇦🇷



He joins us on a multi-year deal. Franco will be our Reserve Driver for 2025 👌