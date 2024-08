Алпин залага на младата звезда: Джак Дуън заменя Окон през 2025 г.

Алпин обяви, че настоящият резервен пилот Джак Дуън ще попълни състава им за предстоящия сезон от Формула 1, заменяйки Естебан Окон като съотборник на Пиер Гасли. 21-годишният австралийски състезател е част от академията на френския тим от 2022 г., след като се раздели с младежкия състав на Ред Бул. Син на бившия световен шампион по мотоциклети 500cc Мик, той се класира трети в миналогодишния шампионат във Формула 2 с 3 победи.

Дуън бе свързван с потенциална промоция в Алпин на фона на напускането на Окон в посока Хаас. И тъй като падока се събра отново в "Зандвоорт", за да започне втората половина на сезона, от Алпин надлежно обявиха, че техният тестов и резервен пилот е получил одобрението.

