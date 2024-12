Край на сагата Ред Бул и Перес: Следващата "жертва" на Верстапен е избрана

"Газ до дупка" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Дария Александрова, посветена на най-бързите пилоти на планетата.

Големият въпрос около това дали Серхио Перес ще продължи да бъде пилот на Ред Бул през следващия сезон най-накрая получи своя отговор - не. Преди дни "биковете" официално обявиха, че прекратяват договора на мексиканския пилот след серия от неубедителни представяния през изминалия сезон. Чеко завърши на 8-мата позиция в крайното класиране при пилотите и на 285 точки зад съотборника си Макс Верстапен, който грабна четвъртата си световна титла.

По-рано тази година Перес подписа нов договор, с който си гарантира място в Ред Бул до края на сезон 2026 година. Тази новина дойде изненадваща за мнозина, имайки предвид слабите резултати на мексиканеца. Той рядко успяваше да излезе от първата част на квалификацията - нещо недопустимо за пилот в отбор като Ред Бул. Освен това, представянето на Верстапен не помогна по никакъв начаин на страдащия Перес. Въпреки новия договор, дните на Чеко в австрийския тим изглеждаха преброени и през последните седмици темата кой бъде следващият съотборник на Макс бе сред най-обсъжданите на пистата.

Сред кандидатите за поста на Перес бяха пилотите на дъщерния отбор на Ред Бул - Юки Цунода и Лиъм Лоусън от RB. Сензацията от края на сезона - Франко Колапинто, също бе сред спряганите за бъдещи съотборници на Верстапен. Цунода, който изпрати четвъртия си сезон в елита, изглеждаше най-правилният избор за позицията, но шефовете на Ред Бул решиха да дадат шанс на Лоусън да се бори с "удушаващия" съотборниците си Макс Верстапен. 22-годишният новозеландец получи място на пълен работен ден няколко състезания преди края на сезона, когато замени уволнения Дани Рикардо.

BREAKING: Liam Lawson to race for Red Bull in 2025 #F1 pic.twitter.com/xOf9w4uPgu