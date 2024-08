Скандално: Неориентиран оператор се озова в коридора на бегачи на 5000 м (ВИДЕО)

Неориентиран оператор на Олимпийските игри в Париж едва не провали едно от бяганията на 5000 метра на "Стад дьо Франс" във френската столица. Той застана между първи и втори коридор по време на течащо състезание, като по чудо не се стигна до инцидент.

Бегачите в серията на 5000 метра навлизаха в последните четири обиколки, когато вече започва да се вдига темпото. Те обаче останаха изненадани от присъствието на оператор на трасето. А самият оператор до последно не разбра какво е направил.

Въпросният оператор гледаше в друга посока и направи няколко крачки към първи коридор, където бягат мнозинството атлети. Всички състезатели минаха покрай него, като няколко се обърнаха към него учудено какво прави на пистата, където бягат.

Куриозната ситуация, в която можеше да се стигне до сериозен инцидент, може да видите във видеото:

ОЩЕ: След загубата на 1500 м: Якоб Ингебригтсен се "разходи" за място на финала на 5000 м в Париж

Explain to me what was doing a stupid cameraman in the middle of the 5000 meter run????? @Olympics @juegosolimpicos @COGuatemalteco pic.twitter.com/55dA6ZOUDt