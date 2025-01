Скръбна вест! Почина емблематичен олимпийски шампион

Олимпийският шампион от Игрите в Мелбърн 1956 Грег Бел си отиде от този свят на 94-годишна възраст. Той беше най-възрастният жив олимпийски златен медалист по лека атлетика. Американецът беше сред водещите състезатели в световния мъжки скок дължина през 50-те години на XX век. Скръбната вест съобщиха от Международната асоциация на лекоатлетическите федерации на официалния си уебсайт и в своите социални мрежи.

Те уточняват, че Бел е починал в събота (25 януари) Освен че спечели олимпийската титла в Мелбърн, той има личен рекорд от 8.10 м, който постави в Остин, Тексас, през 1957 г. Американецът беше само на три сантиметра от световния рекорд, поставен от Джеси Оуенс през 1935 г. Бел скочи 8.09 м през 1956 г. и 8.10 м отново през 1959 г.

