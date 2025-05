Скръбна вест! Талантлива боксьорка почина само на 25 години

Талантливата боксьорка Джорджия О'Конър си отиде от този свят само на 25 години. Англичанката загуби битката с ръка, две седмици след като се омъжи за партньора си Адриано. Като аматьор тя печели сребърен медал на Световното първенство за младежи през 2017-а, а година по-късно на същия турнир се окичва с бронз. Освен това може да се похвали със злато от Младежките игри на Британската общност през 2017 година. През 2021-ва преминава към професионалистите.

Като дете е живяла за кратко във Франция и е владеела свободно френски език. Тя е носителка на черен колан и трикратна национална шампионка по таекуондо, както и непобедена по кикбокс. Завършва строително инженерство, а в свободното си време свири на китара и пее.

We are saddened to learn that British prospect Georgia O'Connor has passed away at the age of 25.



A talented amateur and rising star in the pro ranks, O'Connor was diagnosed with an aggressive cancer earlier this year.



Our thoughts are with her loved ones. Rest in peace. 🌹 pic.twitter.com/TmWSZ29Hw7