Скръбна вест! Почина славен олимпийски шампион

На 87-годишна възраст почина oлимпийският шампион по бокс от Игрите в Рим през 1960 година Нино Бенвенути. Скръбната новина бе съобщена от Италианския национален олимпийски комитет (КОНИ). Спортистът бе едно от най-големите имена в италианския бокс с успехи както на аматьорския ринг, така и на професионалния. Като аматьор той записва 120 победи в 121 мача, преди през 1961 година да премине при професионалистите.

В новото си амплоа излиза за 90 двубоя, като печели 82 от тях (35 с нокаут), прави едно равенство и губи седем пъти. Той става абсолютен световен шампион в две теглови дивизии - супер полусредна категория (до 70 килограма) и средна категория (до 72,5 килограма), като в по-горната прави това два пъти.

The Ring is saddened to learn of the passing of boxing legend Nino Benvenuti.



Benvenuti won Olympic gold at Rome 1960 and went on to become a two-weight world champion and two-time Ring champion.



Our deepest sympathies are with his friends and family at this time.