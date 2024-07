Спортен шпионаж: Канадски дрон следи тренировка на Нова Зеландия преди откриващия мач на Париж 2024 (СНИМКА)

Олимпийският комитет на Нова Зеландия (НЗОК) докладва, че тренировката на женския им футболен отбор е била нарушена от дрон, управляван от служител на канадския отбор. Защитаващият титлата си олимпийски шампион Канада и Нова Зеландия се срещат в откриващия си мач на Олимпийските игри в Париж в четвъртък.

"В понеделник на 22 юли над тренировъчната сесия на женския футболен отбор на Нова Зеландия в Сент Етиен е прелетял дрон", заяви НЗОК в сряда.

New Zealand have lodged a formal complaint to the IOC, alleging that a Canadian soccer "support staff member" flew a drone over their training session in Saint-Étienne on Monday.



Head coach Bev Priestman has removed herself from coaching the team against New Zealand in Group A… pic.twitter.com/Uj2uLxXdfP