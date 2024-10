Стана ясно кога новият треньор може да поеме Манчестър Юнайтед

Манчестър Юнайтед ще има нов мениджър след ноемврийската пауза за националните отбори. Португалските медии съобщават, че спряганият за поста Рубен Аморим ще ръководи актуалния си отбор Спортинг Лисабон в предстоящите три срещи и едва тогава може да се присъедини към "червените дяволи".

"Лъвовете" признаха за интереса на английския колос и обявиха, че той е отов да плати освобождаващата клауза на специалиста от 10 милиона евро. От Спортинг са се съгласили да освободят треньора преди изтичането на 30-дневния срок за предизвестие в договора му, но не и веднага.

🚨🔴 BREAKING: Manchester United are set to pay €10m exit clause for Rúben Amorim to become new manager, here we go! Sporting confirm formal communication received from #MUFC for Amorim to be appointed. Amorim has already said yes to Man Utd proposal and project. pic.twitter.com/v17tR1oqlm

"Няма какво да кажа сега, ние просто анализираме актуалната си работа, мачовете. Всяко нещо, което мога да кажа, ще създаде допълнителен шум, може би и неправилно напрежение, заяви от своя страна Аморим на пресконференцията след последния мач на лисабонци. Ръководството на Юнайтед се насочи към успешния 39-годишен португалец, след като Ерик тен Хаг беше уволнен, а в момента Рууд ван Нистелрой води отбора като временен вариант.

🔴🇵🇹 Manchester United and Sporting are again in direct contact today about 30 day notice period for Rúben Amorim.



Man Utd see it as normal formal steps, working to reach an agreement as soon as possible.



No doubts on #MUFC side: Amorim will be the new manager. pic.twitter.com/42p7ohICfi