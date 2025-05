Страхотен Никола Цолов се качи отново на подиума във Формула 3, Българският лъв подгони лидера

Българският пилот във Формула 3 Никола Цолов продължава със страхотното си представяне от началото на настоящия сезон. Родният състезател, който кара за отбора на Кампос Рейсинг, завърши на трето място в спринтовата надпревара на пистата „Каталуния“ в Барселона. По този начин Българският лъв, както всички наричат 18-годишния пилот, записа четвъртия си подиум през тази кампания във Формула 3.

AND BREATHE... Provisional Sprint classification 🇪🇸👇 #F3 #SpanishGP pic.twitter.com/pPOVg6IRbn

Никола Цолов стартира от 11-та позиция, но още в самото начало успя да си пробие път напред – най-вече заради редица инциденти по трасето. В 17-ата обиколка на състезанието Българският лъв излезе на трето място. До края на надпреварата родният пилот демонстрира отлично каране и не позволи на съперниците си да му отнемат подиума. Той завърши на 2,1 секунди зад втория Сантяго Рамос. Победител в състезанието стана португалецът Иван Домингес.

All smiles on the Podium 😁🏆#F3 #SpanishGP pic.twitter.com/hg1mIUiQfh