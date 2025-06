Световният шампион във Формула 1 под напрежение: Още една грешка и титлата си отива

С 11 наказателни точки на сметката си, действащият световен шампион във Формула 1 се намира на прага на забрана да участие в състезание – санкция, която може ефективно да сложи край на и без това намаляващите му шансове да защити титлата си тази година. Въпросът дали Макс Верстапен заслужаваше да бъде дисквалифициран от Гран при на Испания след сблъсъка си с Джордж Ръсел е повече или по-малко без значение.

След късното излизане на кола на сигурността, няколко обиколки преди края, Верстапен се озова да защитава четвъртото място с твърди гуми срещу Джордж Ръсел, който беше с по-нови меки гуми. При повторния старт нидерландецът беше изпреварен от Шарл Льоклер, а след това се сблъска с Ръсел в първия завой, което го изкара извън очертанията на пистата. Верстапен се върна четвъртата позиция, но Ред Бул му даде указания да отстъпи мястото, за да избегне наказание.

ОЩЕ: Оскар Пиастри спечели и в Испания! Кошмар за Верстапен - остана много назад в класирането

Когато пилотът на Мерцедес се опита да го изпревари в завой 5, Верстапен изглеждаше, че позволява маневрата, но след това ускори встрани и предизвика сблъсък. В резултата на това получи 10-секундно наказание, което го свлече до 10-а позиция. Решението на стюардите по този инцидент не само включваше 10-секундно наказание, но и отнемане на още три точки от лиценза му. Това го оставя само на една точка от автоматичното изключване от състезание и той ще трябва да бъде изключително внимателен през следващите два уикенда – в Канада и Австрия. докато поне част от точките изтекат.

Системата за наказателни точки, въведена след сблъсъка в първата обиколка на Гран при на Белгия през 2012 г., често е критикувана – основният аргумент е, че пилотите могат да бъдат наказани за относително леки нарушения. В случая с Верстапен обаче това не важи. Повечето от точките му през последните 12 месеца са от сблъсъци с други пилоти или изтласкване на съперници от пистата.

ОЩЕ: "Грешният" съотборник до Верстапен пречи на Ред Бул да доминира във Формула 1

🏎️Max Verstappen has been accused of crashing into George Russell on purpose to 'prove a point' as the Dutchman turned into the Mercedes driver in the final laps of the Spanish Grand Prix after being instructed to let him pass. pic.twitter.com/UObzBVGcS2