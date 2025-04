Трагедия в семейството на Юсейн Болт: "Неговият пример вдъхновява света"

Уелсли Болт, бащата на олимпийския спринтьор Юсейн Болт, е починал. Той е бил на 68 години. Бащата на три деца си е отишъл в медицинско заведение в Кингстън, Ямайка, само няколко часа след като е бил откаран от дома си в Трелавни, съобщава местното издание "The Gleaner". Преди да бъде обявена смъртта му в понеделник, 31 март, той е страдал от продължително заболяване, съобщи "Jamaica Observer". Юсейн все още не е коментирал публично смъртта на баща си.

Уелсли играеше влиятелна роля в живота му и присъстваше по време на многобройните шампионати на спринтьора през годините заедно със съпругата му Дженифър Болт. По време на неотдавнашно интервю с Уейн Маршал Юсейн разкри, че баща му е част от причините да се занимава с лека атлетика. Той каза, че първата му "любов" е крикетът и това се дължи на факта, че баща му е бил "огромен фен на крикета".

Юсейн Болт, заедно с баща си и майка си, празнува златния медал на 100 м на Световното първенство в Пекин през 2015 г., снимка: Getty Images

Въпреки това, когато в гимназията започнал да проявява талант за спринт, баща му е помогнал да го "поведе" по "правилния път". "Треньорът започна да се оплаква на баща ми и да казва: "Юсейн не идва на тренировки, защото ходи на крикет.", спомня си той. "След известно време баща ми дойде и ми каза, че бягането е това, което трябва да правя, защото в крикета има твърде много политика."

Когато спринтьорската кариера на Юсейн потръгва, Уелсли може да бъде видян до него на няколко олимпийски игри. Макар че предпочита да гледа от вкъщи победата на сина си на 100 м на Олимпийските игри в Пекин през 2008 г., той лично наблюдава как синът му печели златните медали на 100 и 200 м на Летните олимпийски игри в Лондон през 2012 г. и на Летните олимпийски игри в Бразилия през 2016 г.

