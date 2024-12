Ударно начало! Падна първи рекорд на Световното по вдигане на тежести

Цзинхун Чжао завоюва титлата в категория до 45 килограма на Световното първенство по вдигане на тежести в Манама, Бахрейн. Китайката подобри с по четири килограма световните рекорди в изтласкването и в двубоя.

В първата състезателна категория Чжао събра общо 200 килограма след 87 килограма в изхвърлянето и 113 в изтласкването. В изтласкването тя изравни върховото постижение на севернокорейката Хьон Сим Уон от март тази година. Уон завърши със сребърния медал с двубой от 191 килограма (86+105). С бронз в двубоя се окичи Дин Ти Пам от Виетнам. Тя събра 170 килограма (73+97).

ОЩЕ: "Откраднаха 550 000 лева точно за 10 дена": Обвиниха бившия национален треньор на щангистите в колосални измами

