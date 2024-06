Усик се отказа от една от титлите си, направи „подарък“ на Джошуа и Дюбоа (ВИДЕО)

Както е известно, Усик стана абсолютен световен шампион в тежката категория, след като преди малко повече от месец победи Тайсън Фюри и обедини всички колани. В договора между двамата е записан реванш, за който украинецът вече се готви. По правилата на IBF обаче той трябва да защитава титлата си срещу задължителния претендент, който е Даниел Дюбоа. В противен случай Усик трябва да оваканти колана.

🚨 Oleksandr Usyk announces that he is vacating his IBF heavyweight world title so that Anthony Joshua and Daniel Dubois can fight for it on September 21st 🥊🏆



You just can't not love this guy 😅



📹: @Usykaa pic.twitter.com/K0y1QV8Ra8