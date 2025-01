"Винаги в сърцата ни": Ферари с емоционално послание за Михаел Шумахер

Датата 3 януари никога не е обикновена за любителите на Формула 1. На тази дата рожден ден празнува Михаел Шумахер, седемкратен световен шампион и емблематична фигура в моторните спортове в продължение на повече от две десетилетия. След трагичния инцидент със ски, който германският пилот претърпя на 29 декември 2013 г., тази дата придобива още по-дълбоко емоционално значение.

Както винаги, и тази година семейството на Формула 1 се обедини около Кайзера, като сърдечните пожелания за рождения ден заваляха най-вече от Ферари. Името на Михаел Шумахер е завинаги свързано с отбора от Маранело, с който той написа най-запомнящите се глави от спортната си история, спечелвайки 5 последователни световни титли между 2000 и 2004 г. - рекорд, който все още не е подобрен.

От Скудерия Ферари споделиха в социалните си мрежи просто, но сърдечно послание за рождения ден на най-великич си пилот: "Ти винаги си в сърцата ни. Честит рожден ден, Михаел." Постът представлява снимка на германеца по време на първото му официално представяне в Маранело през 1996 г., облегнат на F310 - първият от многото червени автомобили, които ще кара в прочутата си кариера.

Always in our hearts ❤️



Tanti Auguri, Michael. pic.twitter.com/EBAPC8d4yZ