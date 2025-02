Водеща съдийка в художествената гимнастика изгоря за 4 години - помогнала на "своя" да се класира за Париж 2024

Високопоставена съдийка в художествената гимнастика получи 4-годишно наказание заради манипулиране на резултати. Става въпрос за Евангелия Трикомити, която бе призната за виновна, че е помогнала на състезателка от собствената си страна Кипър да се класира за Олимпийските игри в Париж през 2024-а. Решението идва близо половин година след приключването на Игрите В Париж, където въпросната състезателка - Вера Туголукова, участва безпрепятствено.

Трикомити "неоправдано се намесила в работата на съдиите" през месец май 2024 г. по време на Европейското първенство по художествена гимнастика, което бе и квалификация за Париж 2024. Тя се намесила в точкуването, като по този начин разместила и класирането. Туголукова, която е рускиня, но премина да се състезава за Кипър през 2022-ра, първоначално зае 16-о място. След намесата на съдийката Туголукова стана 15-а - за сметка на полякинята Лиляна Левинска.

Полската федерация по художествена гимнастика повдигна обвинения срещу Трикомити, която беше обвинена през юли - три дни преди церемонията по откриването на Олимпийските игри. Тя беше временно отстранена от длъжност и отстранена от олимпийска служба. Случаят обаче не попречи на 15-годишната Туголукова да се състезава в Париж.

Срещу Трикомити беше заведено дисциплинарно дело за предполагаемо нарушение на етичния кодекс на Международната федерация по гимнастика и състезателната клетва на съдиите. Тя изисква „пълна безпристрастност, зачитане и спазване на правилата, които ги уреждат, в истинския дух на спортсменството“.

The Gymnastics Ethics Foundation (GEF) found Evangelia Trikomiti (EG RG Technical Committee President) and European Gymnastics guilty of score manipulation at the 2024 European Championships.



Trikomiti got a 4 year ban and her brevet is revoked. Decision can be appealed. pic.twitter.com/oTi36Wk9aB