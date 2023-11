Верстапен няма спирка: Взе 18-та победа през сезона след триумф по улиците на Лас Вегас

Макс Верстапен за пореден път демонстрира отлично пилотиране и завърши на първо място с малко над 2 секунди преднина пред втория – Шарл Льоклер с Ферари. Трети се нареди съотборникът на Верстапен в Ред Бул Серхио Перес. Топ 10 бе допълнен от Себастиан Окон с Алпин, Ланс Строл с Астън Мартин, Карлос Сайнц с Ферари, Люис Хамилтън и Джордж Ръсел с Мерцедес, Фернандо Алонсо с Астън Мартин и Оскар Пиастри с МакЛарън.

DRIVER STANDINGS 📊@SChecoPerez has officially secured P2 in the championship! 👏



It's a @redbullracing 1-2! 💪#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/SSQjaqWgXh