80 проекта за нова българска музика получават подкрепа от МУЗИКАУТОР в Сесия 2024 на Културния фонд

80 проекта за създаване на нови музикални произведения се класираха в тазгодишната сесия на Културния фонд на МУЗИКАУТОР. Чрез него организацията на автори и композитори подкрепя съвременното българско творчество, като за пореден път фокусът попада върху разнообразна палитра от жанрове и музикални форми.

От всички проекти, които получават финансова подкрепа, 54 са в популярната музика, 9 – в класическата и музиката на фолклорна основа, а специален стимул има за 17 проекта на млади творци.

Всяка година авторите – композитори, създатели на текст и аранжимент, имат възможност да кандидатстват за грант от 2000 до 4000 лева. Тази година общата сума, която ще бъде разходвана за подкрепа на техните проекти, е в размер на 167 000 лева.

Не беше лесна задачата на комисията за оценка, която освен естетическите и музикални качества на проектите, оценява и техния потенциал за развитие. Милена Славова – член на комисията, сподели: „Сред кандидатствалите произведения има такива със страхотни попадения и интересни идеи, които ще допринесат за разнообразието в българската музика. Много професионално направени като звук, текст, аранжимент и изпълнение“. Въпреки това тя изрази съжаление, че все още някои автори кандидатстват с проекти, в които липсват всички качества за една перспективна продукция – от слабата мелодия през текста до лошото представяне.

От друга страна Искрен Пецов подчерта, че приятна изненада са проектите на младите автори, в които се усеща комерсиалната насока, но обясни, че това така или иначе е тенденция в обществото.

Според проф. д-р Георги Арнаудов, който също бе част от комисията, топ професионалисти в музикалната сфера остават българските автори в класическата и музиката на фолклорна основа, чиито проекти, макар малко на брой, се отличават с иновативни търсения и разработени детайли.

„Особено впечатляващи бяха произведенията в музиката на фолклорна основа и нямам търпение да чуя тяхната реализация“, допълни известният български композитор и диригент Владимир Джамбазов.

Тази година сред творците, които ще получат финансова подкрепа, са: Михаела Маринова, DARA, Тони, DJ Rossko, ALMA, Тома, Методи Кръстев (No More Many More), The Editor, Петко Дреников (J Modules), Малин Миланов – Монти (Ice Cream), Даниела Петкова (Дует Мания), Dj Burlak, Иван Несторов (Атлас), Belonoga, проф. Симеон Венков, Христо Йоцов, Любомир Денев, Ценко Минкин, Живко Василев и много други. Сред младите надежди са Сонай Юсеин – Soni, Алекс Витков, Димитър Бетуховски (група „Тефтени“), Анна-Мария Тамахкярова, Филип Иванов – Секта и други.

Това е една малка част от имената на авторите, които получават грантове за своята музика, като в техните проекти участват още редица популярни, млади и утвърдени български творци и артисти.

Можете да видите цялото класиране в Сесия 2024 на Културния фонд на МУЗИКАУТОР тук:

https://www.musicautor.org/bg/p/avtori/kulturen-fond/sesia-2024/klasirane