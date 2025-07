Легендата Ози Озбърн се сбогува с публиката с неповторима метъл вечер (ВИДЕО)

Ози Озбърн се събра отново с Black Sabbath и изнесе последния си концерт, като каза на феновете: "Нямате представа как се чувствам - благодаря ви от цялото си сърце", в едно емоционално, но истинско метъл сбогуване. Обявеният по-рано тази година концерт "Back To The Beginning" на стадион "Вила Парк" беше наречен "последен поклон" на човека, почитан като основоположник на хеви метъла, след няколко години здравословни проблеми, включително болестта на Паркинсон.

Издигайки се на черен трон с украсени със скъпоценни камъни черепи, 76-годишният Озбърн изнесе солов сет, преди към него да се присъединят оригиналните му колеги от Black Sabbath - Терънс "Джийзър" Бътлър, Тони Айоми и Бил Уорд - за първото изпълнение на групата от 20 години насам. "Нека лудостта започне", извика Озбърн, когато се появи за първи път, и каза на около 40 000 фенове: "Толкова е хубаво да съм на тази сцена".

С тълпата, която скандираше името му, той изпълни и двата сета седнал, но гласът и лудият блясък в очите му бяха налице почти през цялото време. Пеейки любимите на феновете песни, сред които "Mr Crowley" и "Crazy Train", както и "Iron Man" и "Paranoid" с Black Sabbath, Озбърн дирижира тълпата да пее "по-силно, по-силно".

Цялото музикално сбогуване с най-големия герой на хеви метъла бе с поддържащ състав от хард рок светила - от Slayer и Halestorm до Metallica и Guns N'Roses, плюс звезди, сред които Стивън Тайлър, Рони Ууд, Youngblud, Травис Баркър и Чад Смит, които се появиха за "супергрупови" изпълнения.

What a privilege to take part in such a historic night! Much love to Ozzy and Black Sabbath! 🖤🤘🏻 #Metallica #BackToTheBeginning

"Знаете ли, няма друг толкова уважаван човек в метъла като Ози Озбърн", каза бившият вокалист на Van Halen Сами Хагар пред "Sky News" точно преди изпълнението си. "И за да се разболее и да каже: "Излизам, приключвам". Човек. Няма кой друг да го замести.", добави той. "Без Sabbath нямаше да има Metallica", каза фронтменът Джеймс Хетфийлд по време на изпълнението им. "Не сме тук, за да се сбогуваме", каза Скот Йън от Anthrax. "Ние сме тук, за да благодарим".

Last photo of Black Sabbath alongside members of Metallica, Aerosmith, Pantera, Van Halen and more Rock and Heavy Metal legends before their final concert called 'Back To The Beginning' on July 5, 2025. pic.twitter.com/pq3iW7YVHo