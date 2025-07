Броени часове остават до излизането на Smokie в Бургас и Варна

Броени часове остават до първия концерт на британските рок легенди Smokie в България тази година. Той ще е на 8 юли в Летния театър, в Бургас, а ден по-късно музикантите ще зарадват и феновете си във Варна (също в Летния театър). Двата български концерта ще са част от турнето "Legendary Smokie - 50 Years of Music Tour" 2025, по случай петдесетгодишнината на групата. През този период тя е преминала редица трансформации, но си остава една от най-знаковите банди от Великобритания, с характерното си мелодично звучене и с над десет големи световни хита.

Smokie ще изпълни пред българската публика всички свои най-популярни парчета, включително "For a Few Dollars More", "Mexican Girl", "Don't Play Your Rock'N'Roll To Me", "I Can't Stay Here Tonight", "If You Think You Know How To Love Me", "Needles and Pins" и, разбира се, двата най-големи хита – "Oh Carol" и "Living Next Door To Alice".

Изненади за българските фенове

От групата споделиха, че тази година ще има и още изненади за родните фенове. Тя ще излезе пред варненските и бургаски любители на рока в състав Стив Пинел на барабани, Мик Макконъл на соло китара и беквокали, Пийт Линкълн на водещ вокал и ритъм китара, Мартин Булард на клавишни и неговия син Люк Булард на бас китара и беквокали.

Smokie се събира в оригиналния си състав в края на 60-те години на миналия век в едно училище в Йоркшир, Великобритания. Групата преминава през редица промени в състава, но продължава да свири и днес може да се похвали с над 20 милиона продадени копия от всичките си 26 албума, както и с 30 издадени сингъла. Музикантите са свирили на живо пред над 20 милиона фена, а първите им концерти в България са още по времето на комунизма – през 80-те години на миналия век.

Повече информация за предстоящите концерти е достъпна тук: https://smokie-bulgaria.com/

