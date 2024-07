Ан Уилсън от група Heart обяви, че е болна от рак

Певицата Ан Уилсън обяви, че е болна от рак и групата ѝ Heart отлага останалата част от турнето си, докато тя се лекува, съобщи Асошиейтед прес.

Реклама

Ан Уилсън разпространи изявление, че са я оперирали и се възстановява добре. Лекарите обаче са я посъветвали да се подложи на превантивна химиотерапия и да прекрати изявите си, "за да се възстанови напълно". Това означава, че останалите концерти в Северна Америка ще бъдат отложени за 2025 г. "Това е само пауза. Имам още много за пеене", продължава Уилсън в изявлението си. Тя добавя, че това е последното нещо, което казва публично по темата.

Закупените билети за отложените концерти ще останат валидни. Новите дати за тях ще бъдат обявени до седмици. Отлагането засяга около 50 концерта на стадиони и арени в САЩ и Канада. Някои от тях бяха с участието на Def Leppard и Journey, а от Heart още не са обявили дали тези групи ще са с тях и на отложените концерти.

Още: Изпълнителят Дон Омар обяви, че има рак (СНИМКА)

Още за група Heart

Ан Уилсън и Нансин Уилсън през 1976 г., снимка: Getty Images

Групата, в която лидери са Ан Уилсън и сестра ѝ Нанси Уилсън (китара), отмени европейската част от турнето си през май, като обясни, че певицата трябва да се подложи на "неотложна, но рутинна процедура, от която ще се възстановява най-малко шест седмици".

Сестрите Уилсън са известни с хитове като "Magic Man", "Crazy on You", "Alone" и др. Те са въведени в Залата на славата на рокендрола и получиха награда за цялостни постижения от американската Национална звукозаписна академия през 2023 г., припомня БТА.

Още: Кейт Мидълтън страда от тежки странични ефекти от химиотерапията