Британската прогресив банда The Pineapple Thief идват за концерт в София

Една от водещите експериментални европейски рок банди ще посети страната ни в началото на следващата година. Визитата на THE PINEAPPLE THIEF на 2 февруари в клуб Joy Station е по покана на Loud Concerts и ще се осъществи с подкрепата на застрахователен брокер I & G Brokers. Датата в нашата страна е част от отложеното в началото на тази година европейското турне на бандата в подкрепа на издадения през септември 2020 година тринадесети студиен албум Versions Of The Truth.

Билетите за концерта на THE PINEAPPLE THIEF са в продажба от днес, 14 октомври, в мрежата на Еventim и партньорите им в цялата страна. Цената на билетите е 45 лв., а в деня на концерта ще бъде 55 лева. Всеки фен може да използва и опциите на Eventim, които дават възможност да се отпечатва закупеният електронен билет вкъщи или да бъде проверен на телефона. След броени дни, на 22 октомври, Bruce Soord (вокали, китара, композштор), Gavin Harrison (ударни), Jon Sykes (бас), Steve Kitch (клавирни) ще издадат на различни формати Nothing But The Truth. Екстравагантното изпълнение бе записано на живо по време на пандемичната обстановка през месец април. Това е своеобразен подарък за многобройните фенове на бандата, някои от които са имали и възможността да се докоснат до хипнотизиращите концертни изяви на бандата по време на последните им разпродадени турнета. Bruce Soord обяснява: “The Pineapple Thief еднакво обичат да свирят в студио и на живо, затова бяхме много разочаровани, че не можем да тръгнем на турне и да представим на живо за всички новия си албум “Versions Of The Truth”. Затова възможността да запишем този филм при настоящите обстоятелства беше безценно преживяване!“ Концертът на 2 февруари в клуб Joy Station, който ще се проведе при стриктно спазване на епидемиологичните мерки, според настоящата заповед на Министъра на здравеопазването, е с начало 20 часа.

