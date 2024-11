Crime & Тhe City Solution с първи концерт в София

Австралиецът Саймън Бони (р. 1961, Сидни) и групата му Crime & The City Solution пристигат за първи концерт у нас този понеделник, за да изнесат специален акустичен концерт в Зала "Сингълс" на НДК (вход А4, дясно), който е част от зимното им турне "Acoustic in Europe". Формацията е емблематична както за австралийската пост-пънк/дарк-блус сцена от 80-те (наред с Роуланд С. Хауърд, Birthday Party и The Bad Seeds на Ник Кейв, The Wreckery на Хюго Рейс и др.), така и за берлинския ъндърграунд от годините непосредствено преди падането на Стената.

Историята на групата

1977 - Саймън Бони основава Crime & The City Solution в Сидни – град, пропит от духа на британския пънк в онези години, поради което и бандата е по-скоро аутсайдер на тази сцена, тъй като естетически повече се родее с нюйоркската пънк и пост-пънк вълна. Първата формация Crime & The City Solution се разпада само две години по-късно – през 1979.

1983 - повторно сформиране в Лондон заедно с музиканти от разпадналите се в този момент Birthday Party. И оттук нататък следват златните години на Crime в Берлин и четирите им класически албума – "Room of Lights" (1986), "Shine" (1988), "The Bride Ship" (1989) и "Paradise Discotheque" (1990), като повторното им разпадане е през 1991. Междувременно през 1987 участват с песента си "Six Bells Chime" в "Криле на желанието" на Вим Вендерс, свирейки я на сцената в един от знаковите моменти във филма.

2012 – събират се отново, но в... Детройт. От онзи период е и албумът им "American Twilight" (2013), в който свирят Дейвид Юджийн Едуардс от Wovenhand, Александер Хаке от Einstürzende Neubauten и съпругата му Даниеле де Пичото (двамата също гостуваха за първи път в София със съвместния си проект hackedepicciotto в началото на годината) и Джим Уайт – барабанистът на Dirty Three (групата на Уорън Елис от The Bad Seeds).

През различни години в Crime & the City Solution срещаме и други любими музиканти като Мик Харви, Роуланд С. Хауърд, Крис Хюз (гостувал и у нас с The True Spirit на Хюго Рейс), а последният им издаден засега албум "The Killer" (2023) e посветен на паметта на отишлия си без време Марк Ланеган, който им оказва подкрепа при първите записи в него.

Днес отново са берлинска група (след един по-дълъг Ковид-период в Мелбърн), а "акустичната им версия" е вдъхновена от добрия прием на този формат на турнето им в Ирландия в началото на годината. Идеята е песните на Crime & the City Solution да бъдат представени така, както първоначално са били създадени – в приятелска интимна атмосфера, без посредничеството на електричеството – директно от приятели за приятели.

Този си вариант групата включва Саймън Бони (основен вокалист), съпругата му и съавтор на много от песните на Crime & The City Solution Бронуин Адамс (цигулка, вокали) и Джошуа Мърфи (китара, вокали) – и тримата (както и Крис Хюз в по-рашрирената формация) – австралийци в Берлин като в добрите стари времена.

Преди Crime & The City Solution на сцента ще излезе китаристът Джошуа Мърфи, но като сингър-сонграйтър – с песните от албума си "Lowlands" (2022). Вратите на в понеделник вечер (2 декември), отварят в 21:00 ч. Началото е точно в 21:30 ч.

БИЛЕТИ има в oнлайн в EpayGo: https://epaygo.bg/7534804013 и на касите на EasyPay. Редовната им цена е 45 лв., а в деня на концерта и на входа на клуба (ако има останали, защото броят на местата е ограничен до 150) ще са по 50 лв.