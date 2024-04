Джон Бон Джоуви отбелязва 40 години на сцената с филм и нов албум

Той претърпя операция на гласните струни през 2022 година. Тогава групата му се готвеше за турне, но изпълнителят на "Livin' on a Prayer" се затрудняваше с изпълненията си. След като критиците забелязаха проблема, той се подложи на преглед и се оказа, че една от гласните му струни е атрофирала.

Въпреки че в момента Джоуви се възстановява, през февруари тази година той излезе за пръв път на сцена след операцията. Рокаджията беше почетен като личност на годината на фондация "Мюзикеърс". В петък платформата Hulu ще излъчи документалния филм "Благодаря, лека нощ: Историята на Бон Джоуви" ("Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story"), посветен на певеца и групата. На 7 юни бандата ще зарадва феновете си и с новия албум "Forever".

Джон Бон Джоуви за здравето, бизнеса и щастието

Снимка: Getty Images

"Чувствам се чудесно. Записът на албума беше лесен за изпълнение. Процесът беше стабилен. Въпреки това би ми се искало всичко, свързано с операцията, вече да приключи. Но това не е начинът. Подобно на спортист, който се завръща след разкъсване на коремен мускул, е нужно време. Терапията все още е интензивна и все пак съм уверен, че постепенно се подобрявам", каза Джон Боу Джоуви в интервю за Асошиейтед прес.

"Ако не си страхотен, то друг ще дойде и ще е по-добър. Това не е кариера, към която трябва да се отнасяш лекомислено. Има милион други млади момчета, които чакат да заемат мястото ти. И в този бизнес няма гаранции. Трябва да спечелиш сърцата на хората, за да дадат своите трудно спечелени долари именно за теб. А ако искаш феновете да ти останат верни в продължение на четири десетилетия, трябва да знаеш, че това е нелека задача. Или ще си един от най-великите, или на добър час", добави той.

Джон Бон Джоуви през 1999 г., снимка: Getty Images

"Целта на този албум е да уловя радостта, която през последните няколко години беше трудна, независимо дали става въпрос за тъмния облак на КОВИД-19, който светът преживя, или за моето лично пътуване. С този запис мисля, че уловихме щастието от живота през всички фази, от началото, през средата и до самия край", каза в края на интервюто музикантът, цитиран от БТА.