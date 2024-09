Емблематичното трибют шоу "The Pink Floyd Experience" идва в София и Варна

Тази есен, директно от Лондонския Уест Енд, в България пристигат седем изключителни музиканти, за да представят емблематичното си шоу "The Pink Floyd Experience". Концертите ще се състоят на 27 ноември в Националния дворец на културата, София и на 29 ноември във Фестивалния и конгресен център във Варна, като и двата ще започнат в 19:00 часа.

Уест Енд е известен със своите многобройни театри, кина и музикални зали и е център на развлекателната индустрия в Лондон. Там дебютират едни от най-известните театрални постановки и мюзикъли в света. Именно от тази културна среда идва и шоуто "The Pink Floyd Experience", което обещава да предложи на българската публика автентично преживяване, пресъздавайки класическия състав на Pink Floyd от 80-те години.

Със своето мултимедийно представление, музикантите ще предложат на българската публика концерт с усещането за автентичност на звука и хореографията, както и брилянтната работа на режисьор-осветителя, която вече се е превърнала в канон в прогресив рока. Със своите изпълнения те доказват, че не "Another Brick in the Wall", "Money" или "Wish You Were Here", нито дори "Shine on You..." са най-важното в това шоу. Основното е завладяващото пътешествие през света на Pink Floyd и пълното усещане, че публиката присъства на истински концерт на живо на легендарната група.

"Винаги имаме невероятна, положителна нагласа към нашите концерти. Изглежда, че успяваме да издигнем зрителите до висотата на Pink Floyd" - посочва бас китаристът и беквокалист Дейвид Пауър. Водещ вокалист и китарист е фронтменът на групата Пол Андрюс. Той притежава глас, невероятно подобен на този на Дейвид Гилмор. Пол работи много дълго и упорито, за да направи гласа си перфектен за този проект. Той наистина успява да улови всеки нюанс и интонация, които Гилмор използва, докато същевременно свири великолепно на китарата.

Повече за UK Pink Floyd Experience

UK Pink Floyd Experience е трибют група, която пресъздава музиката и атмосферата на легендарната група Pink Floyd. Те са известни с автентичните си изпълнения, включващи впечатляващо светлинно шоу и над два часа невероятна музика.

Групата отбелязва 50 години от издаването на емблематичния албум "The Dark Side of The Moon" и пресъздава концертната атмосфера на Pink Floyd с голяма прецизност. Те обикалят различни държави, предлагайки на феновете възможността да се насладят на класическите хитове на Pink Floyd на живо.

Билети ще откриете в мрежата на EVENTIM.

