Млади български банди излизат на втората сцена на Midalidare Rock In The Wine Valley

Midalidare Rock in the Wine Valley започва още на 8 юли със специални събития, а участниците на голямата сцена на фестивала бяха обявени през май. Вече са ясни и бандите, които ще свирят на втората сцена на Midalidare Rock In The Wine Valley. After Party сцената ще забавлява феновете след края на изпълненията на основната сцена на фестивала в долината на виното. За поредна година организаторите подават ръка на млади български банди, както и на утвърдени имена от родната рок сцена.

Програма

На 11 юли, след MANOWAR ще видим Coven 5 и I.R.B 69. Coven 5 са млада пловдивска банда създадена през 2023-а година. I.R.B 69 са създадени през 2012 от фронтмена Иво Руев и вече имат сериозен опит по фестивали и сцени в България. Всички членове на бандата са родени през сакралната за рока 1969 година.

На 12 юли, след W.A.S.P. на сцената ще се качи и най-младата банда на тазгодишното издание на фестивала. Drifting Justice са създадени в края на 2024-а година и бързо успяха да завладеят софийските рок клубове, за да получат своя шанс за голямата сцена.

Финалът на Afert Party сцената ще сложи българската рок легенда Милена, чийто документален филм „И Никой не пита защо“, също ще има своята премиера в рамките на фестивала.

14 световни групи се включват в петото издание на Midalidare Rock In The Wine Valley, което ще се проведе между 11 и 13 юли 2025-а. Това са MANOWAR, W.A.S.P., Alice Cooper, DORO, Michael Schenker, Orden Ogan, H.E.A.T., Floor Jansen, Brainstorm, Twilight Force, Elvenking, Kissin’ Dynamite, Tungsten и Triumpher

Midalidare Rock In The Wine Valley е от 11 до 13 юли 2025 г. Билетите са в продажба в мрежaта на Eventim в цялата страна, както и в OMV, Билетен център на НДК, Технополис и Български пощи.

Деца до 12 години влизат без билет.

Пълна информация за Midalidare Rock In The Wine Valley на сайта.

