Певицата Мейси Грей отбелязва годишнината от първия си албум с горещ концерт в София

Мейси Грей отбелязва 25 години от първия си албум "On How Life Is" с концерт в София на тази вечер, 12 юни, в залата на ул. „Пиротска 5“, съобщават организаторите от Stroeja. "Това няма да е просто турне – идвам ви на гости", са думите на звездата, с които обяви първия етап от On How Life Is 25th Anniversary Tour в Европа. Турнето започна с изпълнение в Cheltenham Festival в Обединеното кралство – на 5 май, преди изпълнителката да пее в три поредни вечери в легендарния лондонски Ronnie Scott's Jazz Club. Турнето има спирки в Милано, Париж, Цюрих, Берлин, Амстердам, София и други локации, преди да завърши в Загреб на 20 юни.

На сцената Мейси Грей ще представи изцяло песните от албума On How Life Is, включващ парчета като I Try и Still, редом с други свои хитове.

Снимка: Stroeja

Още: "Корейски музикален калейдоскоп" ще бъде представен на "Софийски музикални седмици"

Мейси Грей е родена на 6 септември 1967 г. в Кантън, Охайо, САЩ. Тя е ар ен би и соул певица, автор на песни, музикант и продуцент, има пет номинации и една награда Grammy – за най-добър женски вокал. Дебютният й албум On How Life Is излиза през 1999 г., а сингълът I Try, за който получава Grammy и до ден днешен е нейна визитна картичка.

За творчеството

Емблематичната R&B и соул певица, автор на песни, музикант и продуцент има 5 номинации и една награда "Грами" за най-добър женски вокал. Дебютният ѝ албум "On How Life Is" излиза през 1999 г., а сингълът "I Try", за който получава "Грами", и до ден днешен е визитната картичка на певицата.

Още: HAUSER избра София за големия финал на тригодишното си световно турне