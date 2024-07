Епичен финал на Hills of Rock 2024 с Amon Amarth (СНИМКИ)

Третият и последен ден на тазгодишния фестивал Hills of Rock завърши максимално епично с концерт на шведите от Amon Amarth. Едно от най-хубавите качества на този фест е, че предлага жанрово разнообразие и така обхваща колкото се може по-широк кръг от меломани. И тази година това се потвърди категорично.

Фотограф: Цветан Узунов

Е, след KORN в първата вечер и Bring Me the Horizon във втората - дойде време за малко мелодичен дет метъл с Amon Amarth. Шведите добре познават българската публика и всъщност са много обичани тук, затова и хедлайн концертът им в Пловдив бе със солидно присъствие.

Фотограф: Цветан Узунов

"Викингите" "доплаваха" до голямата сцена на Hills of Rock, за да понесат феновете в лодката на митологиите и викингската история. Логично, чухме някои класики като "Guardians of Asgaard", "War of the Dogs", "The Pursuit of Vikings", "The Way of Vikings" и "Tattered Banners and Bloody Flags". Огньове, викингски лодки и много емоция имаше в изпълнението на Amon Amarth. И феновете им ги наградиха с цялата меломанска любов, която притежават.

Предишните хедлайнери

Pain, фотограф: Цветан Узунов

Да, правилно прочетохте - в последния ден на Hills of Rock някак съвсем естествено на Main Stage се оформиха хедлайнери преди хедлайнера. На сцената първи се качиха Massive Wagons, последвани от Combichrist. В 19 ч. се появиха Pain и накараха поизпотените зрители да се раздвижат. Пешо, както мнозина тук наричат вокалиста на групата Peter Tägtgren, се раздаде много силно и направи чудесна подготовка за следващия хит в програмата.

Suicidal Tendencies, фотограф: Цветан Узунов

А именно - Suicidal Tendencies. Такова скачане, викане и нахлуване на публиката на сцената не бяхме виждали на феста тази година. В крайна сметка лудницата беше максимална и остана такава и до излизането на Amon Amarth.

"Строежа" и "На тъмно"

И на двете по-малки сцени имаше супер силна селекция. На сцена "Строежа" с удоволствие гледахме последователно Woomb, ТДК (които си сготвиха кюфтета по време на изпълнението им) и Panican Whyasker. Последни преди хедлайнера излязоха Портокал, чийто неочакван реюниън бе посрещнат топло и със сигурност ще получава тепърва внимание. След полунощ пък на сцена "Строежа" излязоха Joker Out.

Обратен ефект, фотограф: Цветан Узунов

В горичката на сцена "На тъмно" първи ни раздвижиха Рибка, последвани от Oho Band и Спални места, Терпентина с Иван Юруков и Rewind с Владимир Михайлов. За финал, след Amon Amarth, купонът продължи с Обратен ефект.

Да идва 2025 г.

Признавам си, има малко тъга. Защото тези три дни свършиха твърде бързо. Това беше най-добре организираният Hills of Rock досега, настроението генерално беше страхотно и хората се забавляваха от сърце.

Сладката умора от тридневния хард маратон е приятното ехо от преживяването, а онова, което ни остава сега, е да се подготвяме за следващото издание. Очакванията за него вече са много високи.