Bring Me the Horizon: Тотално музикално пиршество на Hills of Rock 2024 (СНИМКИ)

След първата вечер и смазващите KORN мнозина от посетителите на Hills of Rock 2024 знаеха, че вторите хедлайнери Bring Me the Horizon са много силни и имат своите фенове в България. Това, което ни връхлетя обаче, само най-заклетите фенове на групата може би бяха очаквали. Може би.

Британците от BMTH, които започнаха своята кариера точно преди 20 години, ни бяха подготвили тотално пиршество за ушите, очите и психиката. В продължение на час и половина бандата изнесе изпипано шоу - идеална амалгама между видеоигра и апокалиптична реалност, която се разгърна на Гребната база в Пловдив.

Фотограф: Цветан Узунов

Огън, звук, мултимедия, глас - Bring Me the Horizon ни удариха най-приятния музикален шамар, който скоро сме получавали. Казаха ни: "Ей, България, такива сме ние - големите съвременни музикални звезди". А многобройните им фенове крещяха всяка дума с любимеца си Оли Сайкс, който дори слезе сред публиката, прегръщаше разревани момичета и дори качи една щастливка на сцената, за да пее заедно с него. Тотални звезди!

Още: Важно за Hills of Rock 2024 в Пловдив: Много полиция и промени в движението

Фотограф: Цветан Узунов

Естествено, чухме някои от най-големите хитове на Bring Me the Horizon, като "DArkSide", "MANTRA", "Teardrops", "Obey", "Can You Feel My Heart" и в задължителния бис - "Throne", с която и завършиха. А за песента "Parasite Eve" на сцената излезе "Мистерията на българските гласове". Певиците пяха пред крещяща многохилядна публика (не знам дали някой друг път така ги е посрещал на концерт) и направиха този концерт доста по-специален от останалите в турнето.

Фотограф: Цветан Узунов

Общо взето BMTH ни показаха, че са супер адекватни, много силни музикално, вокално и концептуално. Отдавна в България не е имало толкова мощен концерт, който да е на висота във всеки аспект.

Още: Hills of Rock 2024: Любимата метъл традиция на България (ВИДЕО)

Извън хедлайнера

Ghostkid, фотограф: Цветан Узунов

Извън основната група за вечерта на Главната сцена слушахме Frail Body, Ghostkid, Baroness и Immnence.

Преобладаващо раздвижващото шоу на втория ден от Hills of Rock 2024 определено бе на сцена "Строежа", където откриха Amoral, последвани от O.H. Именно на O.H. се получи феноменално пого, в което участваха хора от 18 до 80-годишна възраст. Стилов скок последва с включване от Жлъч, Григовор, Гена, а след тях треснята продължи подобаващо с Expectations и Last Hope. След края на хедлайнера за вечерта на сцена "Строежа" купонът продължи с Кокоша глава и Контрол.

Overhook, фотограф: Цветан Узунов

На сцена "На тъмно" също имаше супер добри банди. Coven откриха вечерта, последвани от Overhook (ако не сте ги слушали, чуйте ги - те са едно от приятните открития на фестивала засега, поне за мен). Последваха изпълнения на Toy Letters и Coolden, а Sevi забиха преди BMTH. След полунощ дойде времето и за N.O.H.A.

Какво предстои

Очаква ни третата и, за съжаление, последна вечер на Hills of Rock 2024 с хедлайнер Amon Amarth. Е, организаторите на фестивала вече пуснаха билети за изданието през 2025 г., а обявяването на групите тепърва предстои. Мнозина вече се сдобиха с пропуски... и тайно се надяват любимите им бандида дойдат в Пловдив. Нещо ми подсказва, че мечтите на мнозина ще се сбъднат и догодина фестивалът ще е грандиозен...