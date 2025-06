Финалът на WACKEN METAL BATTLE BULGARIA ще се проведе на 8 юни

Финалът на WACKEN METAL BATTLE BULGARIA 2025 ще се проведе тази неделя, 8 юни, в столичния клуб "Мixtape 5". Във финалите на петото издание ще видим Engineer of Death, Hellbound, Overhook, Inner Strive, Truth be told, Crisis Unfold, Deception и специалните гости, победителите от предишното издание MALTWORM.

Вижте програмата за вечерта:

17:00 – Врати

17:55 – Откриване

18:00 – 18:20 - Deception

18:30 – 18:50 - Crisis Unfold

19:00 – 19:20 - Truth be told

19:30 – 19:50 - Inner Strive

20:00 – 20:20 - Overhook

20:30 – 20:50 - Hellbound

21:00 – 21:20 –Engineer Of Death

21:30 – 22:00 - MALTWORM

22:10 - Резултати и закриване

Още за финала

Международно жури в състав Karo Fronk (WMB France), Torsteinn Kolbeinsson (WMB Iceland), Jochen (WMB Nederland), Israel Pelayio (WMB Mexico), Eric Hutchence (WMB Caucasus & West Asia) и Frank Nagel (WMB Bulgaria) извършиха предварителния подбор и излъчиха пет финалисти и две резерви. Късият период до финала и опасността някоя от групите да отпадне в последния момент доведе до решението на организаторите от BGTSC да добавят в конкурсната програма и седемте групи, а поредността на представянето им отговаря на поредността, по която те са класирани в предварителната селекция.

В деня на събитието ще бъде представено четиричленно жури, което с помощта на публиката (пети глас) ще излъчи групата, която ще представи родната сцена на тазгодишните световни финали по време на мега фестивала WACKEN OPEN AIR.

От BGTSC декларират желанието за провеждане на събитието в приятна и безопасна среда. Концертът ще се проведе при познатите на феновете условия за комфорт и сигурност. Опасни предмети и неакредитирани лица с професионална техника, пушене (във всичките му форми), антисоциално поведение, животни и малолетни без придружител с попълнена декларация няма да бъдат допускани в клуба. Предстои ни специална вечер, натурална и сурова.

Билети ще се продават само на място при цена от 15 лева! Един билет – един глас!