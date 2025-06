Грегъри Портър обяви концерт в София през 2026 г.

Двукратният носител на "Грами", звездата на съвременния джаз и соул, Грегъри Портър, ще изпълни с плътния си, кадифен глас Зала 1 на НДК – на 21.01.2026 г., обявиха организаторите от BG Sound Stage. Джаз и соул легендата включва България в новото си турне през 2026 г. Ще чуем някои от най-емблематичните хитове на изпълнителя от албумите "Liquid Spirit", "Take Me To The Alley", "Nat King Cole & Me" и "Still Rising".

Фотограф: Анастас Тарпанов

Още: "Кралят на валса" Андре Рийо се завръща в България през 2026 г.

Грегъри Портър е най-успешният мъжки джаз вокал в света и един от най-продаваните звукозаписни артисти. Отличѐн е с три платинени и девет златни албума. Носител е на две награди "Грами" през 2014 и 2016 г. за най-добър вокален джаз албум. Има близо 340 000 последователи в Spotify и над 193 млн. гледания във видео платформите. "Гласът ми е дар от Бога и искам да го споделя с хората", казва той.

За Грегъри Портър

Роден е в Сакраменто, щата Калифорния. Израства заедно с осем братя и сестри, с албумите на Нат Кинг Кол от домашната колекция плочи и пее в църковния хор. Негови вдъхновители са изпълнители като Джо Уилямс, Дони Хатъуей, които дават отражение върху стила му, който с лекота прелива между джаз, соул, ритъм енд блус и госпел и с последните си албуми е безпорно признат за изпълнителя, който донася съвременния джаз до масите. Печели футболна стипендия, която го отвежда в Университета в Сан Диего, но тежка травма го лишава от спортна кариера и дава на света един от най-добрите джаз музиканти.

Фотограф: Анастас Тарпанов

Когато отива в Ню Йорк, през деня работи в ресторант, а нощем пее в джаз клубове. По-късно участва в бродуейския мюзикъл "It Ain't Nothin' But The Blues", а през 2004 г. поставя собствен мюзикъл "Nat King Colе & Me", посветен на неговия вдъховител, където изиграва своето alter ego. Още първите му два самостоятелни албума "Water" от 2010 г. и "Be Good" от 2012 г. получават "Грами" номинации за албум и за най-добро R&B парче, за да достигне до днешното признание на най-успешен мъжки джаз вокал в света.

Следват "Liquid Spirit" и "Take Me To The Alley", от които са някои най-известните пиеси на музиканта – заглавното парче "Liquid Spirit" (станало популярно и в много клубни ремикс версии), невероятната "Hey Laura", музикантският "Musical Genocide" и лиричната "Consequence of Love". В "Nat King Cole & Me" Грегъри Портър засвидетелства своята "искрена и сърдечна почит към музикалния си баща" – Нат Кинг Кол, изпълнителят с може би най-голямо отражение в неговата кариера. С "All Rise" Грегъри се връща към характерния за него кросоувър, с привкус от винтидж соул, джаз и поп.

Грегъри Портър изнася концерти в най-престижните зали в света - Royal Albert Hall, Olympia и много други, и си колаборира с музиканти като Стиви Уондър, Моби, Disclosure, Сам Смит и Джеф Голдблум, а концертите му са винаги разпродадени.

Концертът на Грегъри Портър в София е на 21.01.2026 г. в Зала 1 на НДК. Билети се продават в системата на Eventim от 06.06.2025 г.

Още: Феноменът "AMÉLIE" оживява в София в изпълнение на номинирания за "Грами" Клаудио Константини